伊斯坦堡直升機墜毀 俄籍人士在內5死

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伊斯坦堡省長今天表示，1架民間直升機在伊斯坦堡墜毀，造成5人喪生，其中包括幾名俄羅斯人士。

土耳其媒體臆測，濃霧天候可能是造成直升機墜毀的原因。

根據民間多安通訊社（Dogan）報導，那架塞考斯基S-76型（Sikorsky S-76）直升機為土耳其財團伊薩奇巴希（Eczacibasi）所有，機上有2名機員和5名乘客。

伊斯坦堡省長沙辛（Vasip Sahin）告訴記者，根據初步訊息，目前5死。

國營媒體和其他媒體報導，直升機撞上電視塔，但沙辛說，他無法證實，但補充表示，目前已經展開調查。

土耳其媒體公布的影像顯示，直升機墜毀在地，冒出陣陣黑煙，搜救小組在伊斯坦堡西部布尤切克梅奇區（Buyukcekmece）持續搜救。

國營安納杜魯新聞社表示，直升機自伊斯坦堡阿塔圖克（Ataturk）機場起飛，準備飛往伊斯坦堡另一區。1060310

(中央社)