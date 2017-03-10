《櫻桃小丸子》真人版電視劇 13日中視首播

顧寶明（左）飾演的「爺爺」連《櫻桃小丸子》原作者都稱讚。圖右為譚艾珍。（記者羅永銘攝）

魏蔓（右）與林沁蕾分飾「小丸子」、「姐姐櫻幸子」。（記者羅永銘攝）

汪東城飾演小丸子的同學花輪。（記者羅永銘攝）

日本知名動畫《櫻桃小丸子》，伴隨著許多人一起成長，中視特別購買版權，邀魏蔓、汪東城、林佑威、顧寶明、譚艾珍及新人林沁蕾主演《櫻桃小丸子》真人版電視劇，今天（3月10日）在台北中視大樓舉辦首映記者會，宣布3月13日起，每周一至五下午6點在中視播出。

去年傳出《櫻桃小丸子》要翻拍成真人版電視劇時，曾引起網路上熱烈的討論，許多網友擔心真人版電視劇會讓這部經典卡通崩壞；不過，該劇是獲得日方掛保證，包括首次演戲的「小丸子」林沁蕾、「姐姐櫻幸子」魏蔓、「爸爸櫻廣志」林佑威、「媽媽櫻瑾」茵芙、「奶奶櫻小竹」譚艾珍與「爺爺櫻友藏」顧寶明、「花輪和彥」汪東城等人，都經過日方版權商及原作櫻桃子的審核。

其中，尤以「爺爺友藏」顧寶明最經典，連原作「櫻桃子」老師看了都哈哈大笑：「是有史以來最像爺爺角色的一位演員」，不論是臉型、五官，完全符合櫻桃子老師心目中的「爺爺」，甚至比日本的演員更像，不用化妝就可直接上場；飾演「奶奶」的譚艾珍補充說：「等了那麼久終於讓『爺爺』（顧寶明）等到最適合的角色，『爺爺』應該去報名金鐘獎，然後我去爭取當評審」。

現實生活中早已當爸爸的林佑威，認為自己演小丸子的爸爸相當合適，劇中設定也是30多歲，符合現在的他。對於之前與魏蔓演情侶，現在變父女，林佑威並不會尷尬，但開玩笑的說：「盡量不要對到她眼神」，但在戲中的演法不會像真實的爸爸，演技十分誇張，幼稚起來和小丸子跟爺爺一樣幼稚，所以三個人是一派的。

被認為很像「花輪」的汪東城，倒是覺得「花輪」要花很多時間去揣摩，尤其是花輪輕聲細語的說話方式，讓他十分頭疼；但也笑說更想演「小丸子」，因為小丸子可以不寫作業、忘東忘西、賴床也沒關係，這樣比較符合原本的自己。

(旺報)