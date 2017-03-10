郭曉曉新專輯《I》上市 31日首開個人演唱會

伊林娛樂歌手郭曉曉發行首張完整專輯《I》。（粘耿豪攝）

睽違2年，伊林娛樂、日本SONY MUSIC聯手打造的「電音輕甜心」郭曉曉，華麗蛻變，3月10日在台北舉行新歌發表會，推出首張完整專輯《I》。

這張專輯由曾打造楊丞琳、吳建豪、平井堅等歌手的知名日本製作人URU為郭曉曉量身製作10首新歌+〈笑顏〉Remix版；由於專輯述說的是郭曉曉自己的故事，不論感情觀、心目中的理想型及親情，都是最真實的她，所以她把新專輯命名為《I》，表示「I」是英文的「我」，同時英文發音也是日文的「愛」諧音。

以專輯主打歌〈如果我要結婚〉為例，結合電影的輕快節奏，配上朗朗上口的俏皮甜蜜歌詞，郭曉曉心目中的浪漫海灘婚禮、結婚對象立刻跳躍在聆賞者的腦海中，堪稱是新人結婚最甜蜜的結婚歌曲。

出道2年，郭曉曉累積許多資深歌迷，為了回饋大家的支持，她將在3月31日於台北PIPE Live Music舉辦個人首場新歌演唱會。相關資訊請上郭曉曉官方臉書查詢。

(旺報)