研究：身材矮小歐洲男性 早禿機率高

我要評比

根據最新出爐的報告，身材矮小的歐洲男性得面對的疾病與傷自尊清單又多了1項，那就是早禿機率較高。

法新社報導，波昂大學（University of Bonn）教授海爾曼海姆巴赫（Stefanie Heilmann-Heimbach）告訴法新社：「身高較矮的男性掉髮的機率似乎較高。」她是這項8日所公布報告的主要執筆人。

「我們的數據顯示，造成禿頭的基因，有一部分通常會與較矮的身高有關。」

先前的研究也顯示，有雄性禿的男性在統計上較容易罹患心臟疾病與前列腺癌，但增加的機率有限。

減重與青春期提前也與男性掉髮有關。

決定人類身高的部分基因，也與這類情況或疾病出現有關。

海爾曼海姆巴赫表示，這篇刊登在「自然通訊」（Nature Communications）的研究，識別出63種「增加早禿風險」的基因變異。

她也說，研究人員尚未開始研究其與體重的關聯。

他們也尚未將各種身高的禿頭機率量化。（譯者：中央社廖禹揚）1060310

(中央社)