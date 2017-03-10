李克強：就業好 經濟增速高低些可接受
中國大陸國務院總理李克強今天在全國人大會議參加安徽團審議時說，只要就業好，GDP增速（經濟成長率）「高一點、低一點都可接受」。
李克強5日在中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議發表政府工作報告。其中對於大陸2017年經濟發展目標，李克強說，國內生產毛額（GDP）預期成長6.5%左右，在實際工作中爭取更好結果；消費者物價指數（CPI）漲幅則維持在3%左右；城鎮新增就業目標1100萬人以上、城鎮登記失業率4.5%以內。
大陸央廣網報導，李克強10日在安徽團還說，今年中央部門帶頭，一律按不低於5%幅度壓減一般性支出，目的是為了更多讓利於民、讓利於企業。
李克強也要求各省市縣「對標」中央部門，壓減三公經費。1060310
(中央社)
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