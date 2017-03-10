逾期乳瑪琳產品流向 食藥署：要問桃市
遠東油脂公司爆發使用逾期人造奶油「乳瑪琳」，再製成906噸、共19款產品，至今只回收49公斤。食藥署表示，已要求下架回收，至於其他流向要問桃園市衛生局。
桃園市衛生局表示，8日與檢調、市調處等單位到遠東油脂工廠進行稽查，當場查獲業者使用逾期的「乳瑪琳」再製成19款乳瑪琳、酥油、白油產品，總重量超過906公噸，且多已流入市面，現場已查封5座油槽共4.3萬公斤油品，並勒令停業。
食藥署北區管理中心科長姜寶仁傍晚受訪時說，3月8日地檢署接獲民眾檢舉，衛生及檢調單位即到遠東油脂調查，當天即要求全廠停工，效期從今年3月8日到9月30日產品統統下架回收。
19款用逾期乳瑪琳再製的產品，總重量超過906公噸，業者至今卻只自主回收49公斤產品，剩下的究竟賣到哪？是否再製成其他產品？逾期再製違規行為究竟維持多久？姜寶仁表示，要問桃園市衛生局，他不便多談。
依據食藥署規定，使用逾期原料及回收逾期產品再製，已違反食安法規定，將處新台幣6萬元至2億元罰鍰，並將問題產品原料沒入銷毀。1060310
(中央社)
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