蔡黃汝老靈魂沒代溝 楊一展笑認悶騷
演員楊一展與小7歲的「豆花妹」蔡黃汝主演新戲「我的愛情不平凡」，楊一展今天笑認悶騷，坦言一開始擔心有代溝，但發現蔡黃汝有老靈魂，對戲很快就上手。
2017香港國際影視展13至16日登場，61家台灣影視業者參展，文化部影視及流行音樂產業局下午在台北舉辦行前記者會，電影「報告老師！怪怪怪怪物」、「白蟻：慾望謎網」、「目擊者」、電視劇「我的愛情不平凡」、「積木之家」、「夢裡的一千道牆」及行動寬頻影音節目「三分熟」等劇組出席。
楊一展為詮釋劇中角色，特訓1個月降體脂肪，讓肌肉線條更好；蔡黃汝飾演繼承黑道家族的雙胞胎姊妹，分飾兩角直呼很大挑戰，但對自己有信心，也為戲剪短髮。一開始覺得楊一展冷酷，後來發現他是小太陽，楊一展笑認「悶騷啦」。
藝人于台煙演出「白蟻：慾望謎網」，直喊非常開心，以前就與演員吳慷仁合作過，這次再演母子，但這部片拍起來真的很辛苦。
演員莊凱勛在「目擊者」飾演社會線記者，有場在山上目擊肇事逃逸車禍的戲，他說，當時寒流來襲，氣溫僅有攝氏4度，奔跑完一開口講話就會有霧氣，但那是拍夏天的戲，就先嚼冰塊再說話。
藝人「小8」張允曦擔綱「三分熟」女主角，完全沒台詞，直呼實在太難演，拍攝5天只睡5小時，但「很好玩、很恐怖、很有創意」。1060310
(中央社)
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