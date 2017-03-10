昆山開通卡式臺胞證取高鐵票

我要評比

台商在大陸最密集的昆山，已可以用卡式台胞証在自動售票區取票，目前上海三個火車站也可用卡式台胞證取票。

陸媒表示，卡式臺胞證與傳統紙質比起來，在互聯互通、電子資訊化等方面，可以為臺胞在大陸工作生活提供更大的便利。

昆山市台辦、昆山高鐵南站等部門針對昆山台商集聚，臺胞高鐵出行需求量大的現狀，主動聯繫上級相關部門，第一時間升級調試取票設備，目前已有三台機器可供使用，惠及在昆山的10萬台商與台胞。

昆山申請新辦和換領卡式臺胞證共開通兩處，臺胞可至昆山政務服務中心或張浦鎮便民服務中心相關業務視窗申請辦理，辦理週期為7個工作日。

(旺報)