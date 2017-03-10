女星嫁富二代 脫口洩婚後生活：沒收過一毛家用
34歲香港宅男女神孫慧雪，去年底低調嫁給富二代男友羅天彥，並在今年2月宣布懷孕，也因為專心待產，工作量大減。不過她日前就在臉書意外洩露「就算我結婚都沒有收過一毛家用」，讓粉絲相當擔心她的經濟狀況。
日前香港藝人張明偉在臉書PO文「拍拖為何要人給家用」，意外釣出已嫁為人妻的孫慧雪，自爆「就算我結婚都沒有收過一毛家用」，讓不少網友擔心她的經濟狀況。
對此，孫惠雪事後亦向港媒證實該留言是她留的，直言這時代男女平等，如果可以自給自足，經濟獨立是好事，也不忘大放閃光，稱老公很想養她，但因為她怕自己會懶，沒有自主能力而拒絕。
早前孫惠雪老公羅天彥，就曾被媒體揭開富二代背景，指他家族經營木材、夾板等出口生意，也有不少房產，推估身家至少7千萬港幣；但羅天彥雖有富貴背景，卻堅持不靠爸，是個白手起家的富二代。
(中時電子報)
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