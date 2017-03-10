311震災6週年 逾12萬人疏散在外
311東日本大地震6週年，受到這場芮氏規模9.0大地震影響，這1年來疏散在外者雖然比以前少了5萬人，但目前仍有逾12萬人，其中大多是福島核電廠核災的災民。
日本警察廳最新統計數字顯示，311大地震死者12都道縣共1萬5893人，失蹤者2553人。加上因震災受傷後，傷勢惡化致死的「與震災有關連的死亡」人數，總共死傷逾2萬1000人。
截至1月底為止，提供給災民的「災害公營住宅」，岩手、宮城、福島這3縣完成的戶數約2萬3000戶，約是計畫興建的近8成。雖然商店街、新城鎮陸續開發，但重建工程還在進行。住在簡易組合屋的災民截至1月底，這3縣共有3萬5503人，且有高齡化的情況。醫療、社區營造等課題，有待解決。
防波堤的建設、地面架高的工程仍在進行中。截至1月底，防波堤等工程完工的部分僅是計畫的近3成。住宅區完成移至較高處的戶數僅是計畫戶數的6成。
在福島縣，因福島第一核電廠核災，日本政府發出避難指示（疏散令）的飯館村、浪江町、川俁町、富岡町，除了「歸還困難區域」（難返鄉區）之外，今年春天即解除。將來，醫院、商店、交通工具等生活上所需的建設有待復原，但因居民對輻射感不安，疏散令解除後，究竟有多少民眾會返鄉仍是未知數。
福島第一核電廠的廢爐作業持續進行中，專家估計約需花30至40年。1060310
(中央社)
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