全面反毒 杜特蒂成立跨部會委員會

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馬拉坎南宮今天宣布成立一個跨部會反毒單位，由菲律賓緝毒署主導，全面性解決菲國毒品問題。

馬拉坎南宮宣布，菲律賓總統杜特蒂於3月6日簽署第15號行政命令，成立「跨部會反毒委員會」（ICAD），以確保反毒行動有效執行，從上到下逮捕涉毒分子，包括大毒梟以及街頭層級的毒販及毒蟲。

這個委員會也將主導落實2015年至2020年「國家反毒行動計劃」（NADPA），並協調各相關單位的反毒行動。

內政部、司法部、衛生部、教育部、警隊、海防隊以及軍隊等20個政府部會，都是委員會的成員，再細分為執法、司法、宣傳以及復建等4個群組，各司其職。

掃毒與打擊犯罪是菲律賓總統的中心政綱，但警方開始執行掃毒行動以來，已有數以千計的毒嫌被殺，引起西方國家以及人權組織的關切。1060310

(中央社)