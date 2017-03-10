全面反毒 杜特蒂成立跨部會委員會
馬拉坎南宮今天宣布成立一個跨部會反毒單位，由菲律賓緝毒署主導，全面性解決菲國毒品問題。
馬拉坎南宮宣布，菲律賓總統杜特蒂於3月6日簽署第15號行政命令，成立「跨部會反毒委員會」（ICAD），以確保反毒行動有效執行，從上到下逮捕涉毒分子，包括大毒梟以及街頭層級的毒販及毒蟲。
這個委員會也將主導落實2015年至2020年「國家反毒行動計劃」（NADPA），並協調各相關單位的反毒行動。
內政部、司法部、衛生部、教育部、警隊、海防隊以及軍隊等20個政府部會，都是委員會的成員，再細分為執法、司法、宣傳以及復建等4個群組，各司其職。
掃毒與打擊犯罪是菲律賓總統的中心政綱，但警方開始執行掃毒行動以來，已有數以千計的毒嫌被殺，引起西方國家以及人權組織的關切。1060310
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。