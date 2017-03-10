性侵案氾濫 聯合國擬刪除維和部隊薪餉
針對與日俱增的維和部隊性剝削與性侵駐紮地平民案，聯合國擬採取多項措施，包括刪除部隊紀律鬆散國家的各項給付，以遏止維和人員頻頻發生的性侵行為。
甫於1月走馬上任的聯合國新任秘書長、葡萄牙前總理古特瑞斯（Antonio Guterres）最新報告顯示，2016年聯合國維和部隊涉及性剝削與性侵駐紮地平民案有145件，相較於2015年的99件增加近5成，受害者愈來愈多。
由多國部隊所組成的維和部隊，本應保護駐紮地平民的安危，卻反而進一步加害飽經戰亂、幾乎毫無抵抗力的平民，聯合國因此面對了各方嚴厲指責浪潮。
報告指出，「儘管過去多年來，聯合國已經在性剝削與性虐待的問題上，做出很大的努力，但仍應繼續勇於面對事實。」
其中因發生性侵案件最多而遭受嚴厲指控的4組維和部隊，駐紮地點分別為中非共和國、剛果民主共和國、南蘇丹和海地。
古特瑞斯建議，針對參與維和部隊行動卻無法整肅自己部隊紀律的國家，應拒絕支付其薪餉等各項給付，並將此筆金額轉入受害者基金會。
當然，這項新政策必須經過聯合國大會同意方可實施。
南非新聞網站「新聞24」（news24）今天引述古特瑞斯呼籲，任命1名特別人權專家，擔任受害者人權辯護律師，直接向聯合國秘書長匯報。這名辯護律師並納入聯合國人事組織架構內。
聯合國同時成立特別調查小組進行案件偵辦，以便回應各方的指控。
報導指出，人權團體經常指控聯合國維和部隊缺乏可靠性，其中不乏躲避調查的隊員，有些加害者甚至只受到輕微懲處，引發外界高度不滿與爭議。1060310
(中央社)
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