美2月新增就業23.5萬 失業率降至4.7%

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美國勞工部今天表示，美國經濟於2月分新增非農就業人口23.5萬，遠超出分析師預估，失業率則進一步下滑0.1個百分點，降至4.7%。

勞動市場趨緊俏的消息，可能會升高美國聯邦準備理事會（Fed）下週升息的機率。1060310

(中央社)