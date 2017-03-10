台南大學聯盟與印尼台商會簽合作備忘錄

台南市長賴清德率領台南市12所大學與「印尼台灣工商聯誼會總會」及「印尼留台校友會」分別簽署合作交流備忘錄，未來將針對台印尼之間的人才培育交流合作。

賴清德率領12名台南大學校長組成的「台南市大學聯盟」，10日晚間在雅加達與印尼台灣工商聯誼會總會長周宗和及印尼留台校友會總會長江澤民分別簽署合作交流備忘錄，並由賴清德與中華民國駐印尼代表陳忠擔任見證人。

三方日後將針對台印尼之間的人才培育進行合作，台南市也將推出包括「台南獎學金」等多項優惠，吸引更多印尼學生到台南求學。

賴清德表示，印尼是東協經濟成長率最高的國家之一，目前約計有800家以上的台商在印尼投資經營，對於能夠熟悉印尼與台灣雙邊政府政策、語言文化的人才需求極高。

他說，台南市的高等教育資源豐富，「台南市大學聯盟」取代以往各大學單打獨鬥的招生方式，建立資源平台，希望能提供印尼台商企業所需的人才培訓課程，也藉由台商企業與台南市大學聯盟的合作，提供企業實習與工作機會，吸引更多優秀的印尼學生來到台南求學。

賴清德也感謝雅加達台灣工商聯誼會會長賴維信以及周宗和等人，對於台南市訪團此行造訪印尼的熱心協助與安排。

他表示，台商在海外辛勤耕耘，也不忘回饋家鄉，在台南0206震災後，台南收到來自印尼台商及僑界的捐款與慰問，讓台南市能迅速恢復以往的朝氣與活力，各項重建工作也都如期進行，他代表台南市民致上最誠摯的謝意。1060310

(中央社)