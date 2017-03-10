高市里長講習 民政局長張乃千分享《人生的下半場》

高市民政局長張乃千在課堂中與大家分享《人生的下半場》這本書。（吳江泉翻攝）

106年高雄市里長講習-液態社會下的新里政業務經營。（吳江泉翻攝）

「高雄市里長文康及講習活動」第2梯次自3月8日至3月10日在北部地區舉行，藉著里長齊聚一堂的機會，高雄市政府民政局長張乃千在桃園晶悅國際飯店，為參加的三民、岡山、橋頭、燕巢、永安、彌陀、梓官、田寮、阿蓮、路竹、湖內、茄萣、內門等13區近200位里長，講授「液態社會下的新里政業務經營」，張局長長期以來關注社會發展變遷，致力爭取及關懷社會弱勢者之權益，他為里鄰的未來發展提出新的五大方向，也期許能和里長們共同以新思維面對未來的挑戰。

化身為張老師的張乃千局長，在課堂中與大家分享《人生的下半場》這本書，他以詼諧幽默的話語表示，人生有無法改變的苦難、空虛，除了追求事業、財富、婚姻等外，更應該追求一種自我實現，去思考怎麼將「永遠帶不走的，轉變成永遠留下來」，為我們熱愛的這片土地留下讓後世感佩難忘的生命故事，不然也只是「人在天堂、錢在銀行」!

他說，里長在基層第一線瞭解民情，是推動區政、市政工作的最佳幫手，但是傳統土地公、土地婆的里長角色已不能符合現今社會的期待，所以要改以新思維、新作法去經營里鄰發展，例如建置高齡化友善環境、串連里民資源發揮共享經濟效能、打造綠色生態、運用科技營造智慧生活，以及里鄰如何發揮補充作用，藉以支援新住民家庭、單親家庭、雙核心家庭等等。許多里長反映，在耕耘基層里政時面臨瓶頸，張局長也鼓勵里長積極面對挑戰、勇於創新，帶領里民共同關懷社會，展現新時代里長的為民服務價值，打造幸福美滿的宜居高雄。

講習課程在熱絡的氣氛中圓滿結束，民政局表示，期許能藉此協助里長提升職能，進一步增進為民服務品質，未來亦將持續規劃辦理相關講習。

(中時)