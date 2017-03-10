川普政績 美國1-2月就業成長高升

美國2月新增非農就業23.5萬，1月修正爲23.8萬，1~2月錄得去年7月份來最大兩月漲幅。儘管較以往更暖和的天氣可能促進了就業增長，但10日資料仍印證了自美國大選以來經濟樂觀情緒的飆升。1月份也是川普上任後第一個完整月份。10日強勁的非農資料進一步支撐美聯準會下周加息。

(旺報)