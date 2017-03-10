違法超收釀4死 長照中心父子各50萬元交保

桃園市私立愛心長期照顧中心違法超收釀4死13傷，桃檢察官廖榮寬晚間約談複訊4人，中心登記負責人鍾朝麟和兒子鍾建民，涉嫌依業務過失致死罪嫌50萬元交保，點蠟燭的看護工黎氏梅紅也涉過失致死罪嫌10萬交保、並限制住居，前負責人、鍾的妻子施美雲改列證人請回。

(中時)