11天環台！全國原住民族運動會聖火抵高雄
106年全國原住民族運動會聖火傳遞於3月7日起從新竹縣體育場出發，展開為期11天的環台活動，今(10)日抵達高雄四維行政中心府前廣場進行傳遞祈福。
高市原住民各族頭目組成聖火隊，其中由副總頭目陳貴仁擔任主火手，也同時為今年9月份以卑南族為主軸的高雄市聯合豐年祭開啓序曲。
高市原民會主委谷縱．喀勒芳安表示，每兩年舉辦一次的全國原住民族運動會，聖火傳遞為最重要的指標性活動，除表現運動員的精神無遠弗屆外，自原鄉迎聖火火源更代表著將原住民生生不息的活力和對這片土地的感情散佈至全台各地，有著絕對不可或缺的象徵意義。
106年全國原住民族運動會將於3月25日至27日在新竹縣舉辦，屆時除了有一般競賽項目外，將有許多原住民傳統體育競賽相繼登場如想觀賞不同於一般體育活動，體驗充滿原民色彩的體育賽事，歡迎至現場替高市原住民代表隊加油，相關活動資訊請洽高市府原民會，聯絡電話：(07)7995678轉1717張先生。
(中時)
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