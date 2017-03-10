走出311強震陰霾 日女川町長重建築夢

311東日本大地震海嘯重創宮城縣女川町，住宅7成全毀。町長須田善明找來他高中時代的同學協助重建，好友造了1輛仿超跑藍寶堅尼的紙板堅尼，很吸睛。

女川町遭受到311大地震約20公尺高的海嘯衝擊，町內住宅7成全毀。原本逾萬人的小鎮，現在僅剩6705人，而且65歲高齡者占37%，逐漸高齡化。

於2011年311大地震那年的11月就任女川町長的須田今年44歲，一直在思考如何才能讓這城鎮能永續發展，他找來很多創業家、有志一同的支持者，希望能借重這些人的知識、發想，協助重建，甚至希望這些人能搬到女川町定居。

受海嘯侵襲的女川町中心地帶，已將地面土壤施以架高作業。2015年3月在距原來地區約200公尺內陸一側重建JR女川車站。連結著女川町經營的溫泉設施「女川溫泉悠波波」（暫譯）的這座車站站舍，由國際知名建築大師(土反)茂所設計。2015年12月站前的商業設施「Sea Paru Pia女川」開幕。

這座商業設施的商店各具特色，其中有家店展示著宮城縣紙板加工公司「金野捆包」所打造的仿義大利製高級超跑藍寶堅尼（Lamborghini）的紅色「紙板堅尼」，相當吸睛。

須田表示，金野捆包公司社長金野英樹是他就讀石卷高中的同學。他希望好友能一同為女川町貢獻心力，提供夢想、新點子。

今野花了3年製造的「紙板堅尼」在網路上掀起人氣，於是他決定把「紙板堅尼」從石卷移至女川町展示。今野之所以製造「紙板堅尼」，主要是他小時候對超級跑車懷有憧憬，長大後，他認為可以做點努力，讓地方上的人能看到夢想，有新意的城鎮，可留住年輕人。

女川町的總務課秘書新聞主任千葉泰廣說，女川町要標榜是個充滿快樂創意、發想的地方，很歡迎有很多新點子的人來到此地。現在女川車站、商店街每逢週六、日，停車場幾乎爆滿，商店街充滿活力。

展示著「紙板堅尼」的店隔壁，是利用三陸沿岸傳統木匠嵌木技術製造吉他的工坊。33歲的社長（木尾）屋陽介是鹿兒島縣的種子島出身，原本在東京的樂器行工作，2014年11月在宮城縣仙台市開設國產吉他專門店「GLIDE」，去年2月起在女川町開始生產吉他。首位顧客就是喜愛彈吉他的女川町長須田善明。

（木尾）屋說，經友人介紹來到女川，覺得此地充滿可接受製造新事物的空氣，可一起同歡，在這種環境能打造好東西。

至於自己的工坊所製造的吉他的聲音是否與其他不同？他表示，吉他的設計很重要，但聲音是最重要的，聲音屬哪種領域、適合怎樣彈，這在製造時一定要做好區別。他在製造時就有概念，聲音很適合2000年以後的搖滾樂聲。

被問到是否在從事這事業時，會覺得對於災後重建有所貢獻，（木尾）屋答說：「有沒有貢獻是看結果，譬如音樂的交流人口、就業機會的增加、繳稅等，若能創造出這些效果，就算有貢獻，為創出這樣的效果，我很積極打拚，期待擴大事業。」

（木尾）屋認為日本國內的吉他市場約有300億日圓（約新台幣82億元），他雖然瞄準這塊市場，但也希望能將女川產的吉他外銷到美國、東南亞等地。1060310

(中央社)