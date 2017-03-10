台化訴願結果 員工振奮、環保團體不滿

台化彰化廠3座鍋爐從去年10月7日起停止運作，台化不服彰縣府駁回申請展延，提起訴願。（吳敏菁攝）

環團夜宿環保署，不滿審查結果，前後法理矛盾。（吳敏菁翻攝）

環保署訴願會的決定，讓台化員工振奮，台化工會理事長理事長劉興華說，聽到消息很高興，希望公司接到判決書後能讓我們復工才是最重要的。台化彰化廠總經理曾文廣表示，鍋爐運作牽一髮動全身，無法代表其他事業體決定是否復工，但會全面評估後再做決定。

台化工會理事長劉興華表示，訴願會的決定，讓員工們重燃一線生機，感覺判決公道，但是否真能復工，還是等得總公司決定，目前台化廠內剩350名員工，包括紡織、鋁鐵、生醫等工作仍正常營運中，但有169人優退、資遣37人，調任麥寮、宜蘭等總共有320位，約3分2的員工都離開了，若鍋爐可以重新啟動，公司是可以約聘方式請老員工回來，不過重啟鍋爐恐怕還是需要時間。

彰化市民有人支持台化復工，指出停爐了後，彰化市還不照樣紫爆，台中火力發電廠的汙染還是飄過來，搞掉台化有什麼用？復興里長黃澄渺說，里民也很多人都在台化工作，現在沒了哀哀叫，應該給個緩衝期，給台化限期改善的空間。

但不少市民也表示，不能倒退走，絕不贊成再燃燒生煤了，不知道環保署在搞什麼？環保署不審查，推給縣府，再打人一巴掌，有這種道理嗎？

環保團體不滿，痛批黑箱作業，拒絕彰化鄉親進場陳述，質疑好不容易煙囪不再冒煙，訴願會也強調，台化刻意規避環評，卻又駁回縣府處分，完全不符邏輯，讓人感覺好像在玩兩面手法，「只是在浪費行政資源」。

彰化縣議員林世賢痛批，審查結論，前後法理相互矛盾，既同意彰縣府依環評說明書拒絕M22展延許可證的核發，又認同M16.M17同樣受到環評說明書規範，必須做燃煤減量措施。

林世賢認為，彰縣府雖輸了面子，但贏了裡子、M22確定停止燃煤，M16.M17台化雖可重新申請，但必須要做減少2、30萬噸燃煤量，不符合成本效益；台化會不會重新提出申請，還是會擔心。

(中時)