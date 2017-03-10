印度西藏青年到陸使館抗議 要求自由

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為紀念西藏抗暴58週年紀念日，多名西藏青年大會（Tibetan Youth Congress）成員今天到中國大陸駐印度使館前抗議，尋求西藏的自由與獨立。

西藏流亡政府首長洛桑桑蓋（Lobsang Sangay）也在今天發出聲明，要求中共當局結束對藏人的歧視性政策，尊重藏人旅行自由。

根據「亞洲國際新聞通訊社」（ANI）報導，一群西藏青年大會成員在西藏抗暴紀念日到中國大陸駐印度使館外抗議，其中一名成員受訪時指出，有超過140名藏人遭到中共當局殺害。

他又說，「西藏不是中國的一部分，我們想要自由。」

新德里警方最後介入青年藏人的抗議活動，讓場面受到控制。

此外，西藏流亡政府洛桑桑蓋發出聲明說，西藏流亡政府在外流亡60年，這是感謝世界協助的一年，特別要感謝印度不斷延續他們對西藏流亡政府的支持。

洛桑桑蓋也呼籲中共當局結束對藏人的歧視性政策，尊重藏人在西藏境內外的旅行自由，向藏人發放旅行證件。

他又說，西藏流亡政府噶廈（Kashag，內閣）將把2017年當作是運動年，並把2018年標誌為藏人流亡海外首先找到立足點以來的60週年紀念年。

1959年3月10日，全藏起來抵抗中共暴力占領西藏，藏人與中共解放軍在拉薩發生武裝衝突，數以千計的藏人無視共軍武力威脅，包圍布達拉宮以保護達賴喇嘛免遭共軍綁架。

達賴喇嘛和約8萬名藏人最後在中共武力壓迫下逃出西藏，並在印度政府協助下在達蘭薩拉建立流亡政府迄今。

達賴喇嘛預計4月受邀訪問中國大陸與印度有主權爭端的阿魯納查省（Arunachal Pradesh，大陸稱藏南地區），中共當局近日並高分貝抗議，但印度政府不予理會。1060310

(中央社)