環團：台化案訴願結果 將提無效之訴

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彰化環境保護聯盟、彰化縣要健康婆婆媽媽團、台灣健康空氣行動聯盟從前天就號召夜宿環保署。（彰化縣環保聯盟提供）

台化訴願結果，彰化環團昨天晚上發表聯合聲明，痛批如此重大且具重要指標意義案子，竟未正式排入議程，以臨時提案方式排入議程，要提起無效之訴。

彰化環境保護聯盟、彰化縣要健康婆婆媽媽團、台灣健康空氣行動聯盟從前天就號召夜宿環保署，對於結果無法接受，晚上10點發表聯合聲明，指程序上有嚴重瑕疵，將對此案結論提起無效之訴。

環團表示，環保署面對彰化公民要求依法旁聽，出動大批警力盾牌阻擋，聲稱訴願會公正獨立，卻以臨時提案方式排入議程。且訴願會組成有6位官方代表，超過1/3，只要再拉1名委員即可操作投票結果，委員組成比例應予以檢討，並深刻懷疑判決的公正性與客觀性。

最後，環團表示，支持彰化縣政府以人民健康為第一考量，繼續堅決拒發台化燃煤許可證，儘管原處分遭駁回，台化若再申請，應正式展現縣府決心，成為第一個實踐無煤的縣市。

(中時)