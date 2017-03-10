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美國2月工作機會增加仍維持強勁步伐，凸顯就業市場依然持續穩健成長，這也意味聯準會(Fed)下週升息幾乎是大勢底定。

勞工部周五公布2月非農就業人口，經季調後較前1個月增加23.5萬人，大幅超出華爾街日報對分析師訪調的19.7萬人，此外失業率也從1月的4.8％降至4.7％，符合市場預期。

(工商)