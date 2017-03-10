早安少女組登台握手 粉絲冒雨追星

我要評比

成軍20週年的日本女團「早安少女組。17'」今晚登台辦戶外握手會，粉絲們冒雨相挺，全場大合唱生日快樂歌，替12日滿18歲的成員小田櫻提前慶生。

「早安少女組。17'」成員石田亞佑美、加賀楓、橫山玲奈、野中美希、小田櫻上午抵台，宣傳最新單曲「BRAND NEW MORNING」，之前合作主持節目「日本天南地北遊」的藝人樓心潼和張艾亞前往接機敘舊。

晚間在台北西門町舉辦戶外握手會，現場雨勢忽大忽小，300多名粉絲撐傘、穿雨衣相挺，讓「早安少女組。17'」很感動，直呼來台很開心，也在台上與粉絲拍大合照。

小田櫻12日滿18歲，全場幫她提前慶生，粉絲們合唱生日快樂歌，並送上翻糖蛋糕，讓她又驚又喜。小田櫻受訪時說，邁入18歲，感覺更接近大人，希望能成為認真踏實的人。

「早安少女組。17'」很期待逛夜市，石田亞佑美及小田櫻吃過臭豆腐，直呼不會再吃第2次，實在太可怕，聽到有團員沒吃過想挑戰，小田櫻嚇得馬上喊千萬不可以。1060310

(中央社)