避難夫妻種蘆筍 相信福島產品最安全

311東日本大地震6週年，福島市的小農?原圭子說，飯館村老家因輻射被指定為歸還困難區域，後來在福島市找地種蘆筍，她自認福島產品全世界最安全。中央社記者楊明珠福島攝 106年3月10日

311東日本大地震6週年，逾12萬人尚未返鄉。福島市小農?原圭子說，飯館村老家因輻射被指定為歸還困難區域，後來在福島市找地種蘆筍。她自認福島產品是全世界最安全的。

311東日本大地震，東京電力公司福島第一核電廠發生輻射外洩核災，日本政府針對核電廠方圓20公里的自治體發出避難指示（疏散令），約有8萬1000人接獲避難指示。因應輻射物質高低，設定不同性質區域。目前，年間累積輻射劑量（單位1毫西弗）超過50的話，列為「歸還困難區域、20至50之間的列「限住區域」、20以下是「避難指示解除準備區域」。

2014年4月田村市都路地區先解除，之後川內村等4市町村陸續解除避難指示。今年春天，飯館村、浪江町、川俁町、富岡町，除了「歸還困難區域」（難返鄉區）之外，將解除，約有3萬2000人將接獲解除避難指示。「歸還困難區域」將設「特定復興據點」，目標2022年解除避難指示。

逃出輻射劑量高的飯館村老家，56歲的?原良幸與54歲的?原圭子在福島第一核電廠發生核災之後，先逃到福島縣會津市女兒的租屋，7人擠在女兒的小套房，因不忍為當護士的女兒添太多麻煩，一度回到飯館村，最後才到福島市定居。

?原夫妻從2009年開始在飯館村種蘆筍，就快收成時，突然發生311大震災核災，心血化為烏有。?原圭子說，2011年6月底才真正離開飯館村。因為看到一群「白衣人」（穿白色防護衣）來，飯館村民覺得自己好像被異樣眼光對待。加上，政府派人來檢測長得約食指長的蘆筍的輻射劑量，面有難色地說：「這不能讓人吃下肚」。

後來輾轉逃到福島市的這對夫妻，在獲得市公所的協助下在福島市找到一塊原本是蘋果果園的棄耕地，2014年開始整地種蘆筍。他們很高興，今年1至2月溫室栽培的蘆筍收成300公斤。接下來期待3、4月種植在露天農地的蘆筍收成。

圭子說，飯館村的家是夫家，因屋瓦破損，雨水入侵，這6年來毀損嚴重，根本無法住人。被記者問到「不請人修復嗎？」她說：「因輻射劑量高，工人不能進入」。

圭子的娘家位於福島第一核電廠附近的雙葉町，她笑說：「我是核電廠養大的」。因為她的父親、哥哥都在福島第一核電廠工作，現在哥哥也忙著廢爐的作業。她表示，原以為核電廠沒汙染，沒想到被背叛了。親戚住在雙葉町、大熊町、浪江町，現在各自搬遷到他處。

被問到「日本海內外很多人對於福島的食品感到不安，會不會覺得心靈受傷？」圭子說，女兒曾去東京找朋友，被朋友怪說「都是福島害得東京停電、需省電」，女兒心靈確實受到重創。

其實，經營福島第一核電廠的公司是東京電力公司（東電），電力不是供應東北，而是供應東京。圭子說，自己的故鄉遭人怨，福島人很受傷。就因為1家公司（東電），福島遭人欺侮，天底下哪有這道理？她很擔心有一天「福島」這名稱也會消失了。

圭子說，她能理解大家懷有不安，但福島食品只要能上市的，都是檢驗合格的，反而是最安全的。她說，夫婦胼手胝足耕種，雖面積小，但農作物都是經過檢驗，結果都被證明是安全的，這對身為小農來說，是最佳的褒獎。雖然她很清楚很多人的觀念很強，但她希望大家來品嚐、感受。

圭子對於自己栽種的蘆筍很有信心，認為既安全又美味，她還當場拔蘆筍請記者品嘗。1060310

(中央社)