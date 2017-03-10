聯合國：土鎮壓庫德族 1年半2千人遇害

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聯合國今天說，土耳其政府18個月來在東南部採取的安全行動，造成了大規模破壞，並嚴重違反人權，使得大約2000人喪生，一個個社區被徹底破壞。

路透社報導，聯合國人權理事會在針對2015年7月到2016年12月所提出的報告中說，以庫德族為主的至多50萬人因此流離失所。衛星照片顯示，「大量民房遭到重型武器破壞」。

聯合國調查人員記錄了眾多殺戮、失蹤、刑求等違反人權事例。最嚴重的凌虐事件發生在宵禁期間，每次宵禁總會持續若干天。

報告說，調查人員未獲土耳其政府同意進入當地，而截至上個月，聯合國關切的問題始終沒有得到任何正式回應。（譯者：中央社周慧盈）1060310

(中央社)