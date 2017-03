吸引國際旅客 葉菊蘭赴德宣傳台灣觀光

駐德國代表處與台灣觀光協會會長葉菊蘭攜手宣傳台灣觀光,9日在柏林旅展介紹台灣觀光之美,廣邀德國重要人士出席,現場獲得熱烈回響。

駐德國代表處今天表示,為搭配觀光局及駐法蘭克福辦事處觀光組在柏林國際旅展台灣館舉辦「Happy Hour」宣傳活動,3月9日特別舉辦「Get Together」茶敘活動,利用展攤空間廣邀德國國會議員、德國政府官員、各國駐德大使及相關重要人士出席,當天計有約50位重要貴賓與會,其中有逾10位國會議員、邦議員及5位友邦駐德大使蒞臨。

「Happy Hour」活動由柏林國際旅展代表團團長暨台灣觀光協會會長葉菊蘭開場致歡迎詞,並向現場來賓大力宣傳台灣觀光,吸引現場來賓赴台旅遊。

駐德代表謝志偉致詞時以生動活潑方式說明台灣知名景點及觀光特色,引起現場熱烈回響;另德國國會議員辛潘斯基(Tankred Schipanski)現場也分享對台灣之行印象極佳,除風景美麗、人文地理豐富外,台灣人友善親切,社會治安良好,是亞洲國家旅行好去處。

另觀光局駐法蘭克福辦事處進一步指出,今年觀光局在全球各國旅遊目的地競相推出各類型觀光宣傳影片中,台灣再次獲得柏林旅展三個金城門獎獎項。

獎項分別是Taiwan-- The Heart of Asia影片,獲得音樂類五顆星(第一等獎)、Time for TAIWAN--My beautiful island影片,獲得生態旅遊類四顆星(第二等獎)、Taiwan Cycle Festival--KOM Challage影片,獲得活動類三顆星(第三等獎),是所有單一旅遊目的地中獲得獎項最多的國家。

駐法蘭克福辦事處指出,台灣屢屢獲得國際媒體讚譽,豐富多元的觀光特色深受國際觀光客喜愛,來台灣旅遊不僅可以看到對自然生態的重視,再次得獎也讓全球遊客進一步認識台灣。

「觀光多媒體影片金城門獎」每年搭配在德國柏林ITB 國際觀光旅展期間同時舉辦,獎項由「德國聯邦電影和視聽製作者協會」的贊助下舉行,比賽包括6個類別:城市旅遊、飯店、地區、經濟、景點、和電視旅遊雜誌等。1060310

(中央社)