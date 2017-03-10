王鴻薇：臉友冒出共諜被批 人二沒復辟就戴紅帽子

國民黨議員王鴻薇表示，如果她的臉友有一天跑出一個疑似共諜者，會被大做文章吧，人二還不用復辟，就可以玩得不亦樂乎！（圖／本報資料照片，王英豪攝）

對於因涉入共諜案被羈押的大陸學生周泓旭，因一些名人加他為臉書好友而被批評，國民黨議員王鴻薇10日表示，她的臉書好友有5000人，如果有一天跑出一個疑似共諜者，PTT的綠吱會更興奮來大做文章吧！

近日因為一位已畢業的大陸學生周泓旭疑似涉入共諜案而被法院羈押，周泓旭的臉書好友中有不少名人，這些名人在PTT上被批評。王鴻薇今日抱不平，認為這樣的戴紅帽子，栽贓法，人二還不用復辟，就可以被玩得不亦樂乎！

王鴻薇痛斥，按照這樣的撲天蓋地栽贓法，以後難道要對臉書來加朋友，來紛絲專頁喊讚，分享者，也要去做身家調查嗎？否則一不小心，我們就成了共諜的「同路人」了嗎？

王鴻薇也不忘記諷刺，共諜最重要是刺探國家機密，也應該努力去結交執政的民進黨，怎會反而在結交一些在野黨，這樣的共諜實在太遜迦了。

(中時電子報)