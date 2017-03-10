埔里農會總幹事何世鴻 完成五連霸

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南投縣埔里鎮農會今日選舉理事長、常務監事，過程平和，新任理事長江林秉、常務監事王彩雲均全票過關，總幹事何世鴻也獲理事會全票聘任，順利達成五連霸，何世鴻強調，農會辛勤經營，員工福利待遇不輸銀行、公職，未來會努力吸引年輕會員，持續推廣行銷，讓農會業務不斷進步。

(中時)