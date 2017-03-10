輻汙不安難除 福島產品販售仍陷苦戰

6年前的311東日本大地震，福島第一核電廠發生輻射外洩核災，福島食品蒙上汙名。福島縣農業綜合中心針對要上市的農林水產品持續進行檢測。中央社記者楊明珠福島攝 106年3月10日

6年前的311東日本大地震，福島第一核電廠發生輻射外洩核災，日本官方最新民調顯示，要買福島食品的話，會感到猶豫者占15%，是2013年實施調查以來最低紀錄。

日本消費者廳本月8日公布「有關食品中的輻射物質等的想法調查」報告顯示，要購買福島產的食品時，會感到猶豫者占15%。這項民調是針對311大震災災區、都市的約5000名居民每隔半年實施一次。

由日本生活協同組合連合會所實施的有關家庭飲食的輻射物質的調查，於本月7日公布2016年調查結果，接受調查的家庭都沒檢查出食物含有輻射銫，這是連續3個年度未檢查出。

3月7日，記者來到福島縣農業綜合中心採訪安全農業推進部指導暨有機認證課課長草野憲二。這座中心以技術研究為核心，2011年311大地震福島發生核災後，當年9月設立針對農林水產品檢測是否含輻汙的分析課。是針對福島縣出產的農林水產品中需上市流通販售的產品，有蔬果、魚貝類、蜂蜜、原奶、雞蛋等。

草野表示，分析課有11名職員負責分析檢測，運用11台鍺半導體檢測儀，檢測樣品每週有不同物品送來檢測。3月6日記者到的週一，是水產品、蔬果、原奶等。每件樣品檢測的所需時間，肉、魚貝類約33分鐘、原奶、蔬果、菇菌、山貨類等約10分鐘。每天檢測件數多時約逾150件。至今共檢測將近18萬件。

草野表示，日本根據科學依據設定是否含輻射物質的標準值是全世界最嚴格的。311大震災後設定的標準值是不得超過500貝克，後來更嚴格，是不得超過100貝克。而歐盟、美國有的食品是設定1000貝克。

他說，311大震災核災發生後不久檢測食品發現多件超標，但之後超標件數逐漸減少，目前超標的很少，僅有像是河川魚，可能是山裡輻射物質經雨水沖刷流至河川。另外，野生的山菜、菇菌也有超標的情況，這些都被禁止出貨。

草野表示，超標的情況減少，是因為農民根據農業綜合中心的研究成果，做了很多努力。包括將土壤表面3公分易聚集輻射銫的部分去除、福島美味的蘋果、水蜜桃、梨子的樹枝、樹皮經水沖洗、刮除。還有，研究顯示，含較多鉀的農作物，輻射銫較不易積存，因此水田的鉀若易流失，就施以更多的鉀。

「風評受害」，也就是受到不實謠傳蒙受不利，是311災後重建最大的課題。福島產的農林水產品在價格上、消費量上，都陷入苦戰。

像是米糧，福島縣依照中央政府的規定，含輻射物超標準的產品，不得在市面流通。2012年起至今持續實施全數檢查，2015年以後，就沒檢測出有超標的米，但銷售量和價格仍處於低迷狀態。

福島面臨著海內外「風評受害」的影響大。核災發生後，一度最多有54國及地區禁止進口日本產的米、水產品等。之後，加拿大、紐西蘭、澳洲等21國完全撤銷禁令，但目前台灣、中國大陸、南韓等33國及地區還進行部分禁止規定。

日本政府決定2017年度投注47億日圓（約新台幣13億元），設法協助福島產品找回消費者的信賴。

福島米銷售仍陷低迷，但福島產的日本酒，因陸續在國際酒評會奪金牌獎，銷售穩健。去年日本在三重縣伊勢志摩主辦7大先進國高峰會時，日本首相安倍晉三還致贈福島的日本酒給出席的領袖當伴手禮。

福島的漁業捕撈目前仍處於實驗性質，捕撈對象漸擴增至97種，像是福島縣磐城市的久之濱漁港的漁船漸漸出海捕撈??魚、比目魚、章魚等，且經檢驗合格，可在魚市上市。

目前實驗性質的捕魚作業僅約311大震災前漁貨量的1成。若要全面展開捕撈作業的話，前提是出貨限制要解除。目前因安全性未能確認的鱸魚等12種魚類，仍被限制出貨。 1060310

(中央社)