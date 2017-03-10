太妍上傳樂天糖果照 陸網友怒喊抵制

太妍上傳樂天糖果照，捲入薩德風波。(取自太妍IG、新浪微博)

南韓部署「薩德」防禦系統，引發大陸不滿，在陸韓資樂天超市多家門市遭勒令停業，天團「少女時代」成員太妍今(10日)也因為在社群網站上傳一張樂天糖果照，捲入薩德風波，讓大陸網友群情激憤，掀起抵制太妍聲浪。

太妍掃到薩德風波，她今日在社群網站上傳樂天糖果照，並大讚好吃，此舉遭到大陸網友批評「這種時候誰都知道低調行事，她卻在公共場合發了張圖片，是多好吃我想知道」、「她支持她的韓國，我們支持我們的中國，不衝突。只希望她別來大陸圈錢了」、「國家面前無偶像」，紛喊要抵制太妍。

(中時電子報)