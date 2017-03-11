巨星很親民！林志玲禮貌腿 趙又廷謙遜鞠躬被推爆
藝人耍大牌的八卦時有所聞，不過在演藝圈中有不少大咖，儘管已成為眾星所崇拜的巨星等級，依舊保有謙遜，態度總是親和力十足，其中名模林志玲還被封有一條「禮貌腿」，歌神張學友擁天王展風範，而在大陸爆紅的趙又廷面對粉絲圍堵，不斷揮手、鞠躬，謙遜態度購是被讚爆！
第一名模林志玲一舉一動總是備受矚目，身材高挑的她，有時候與男星站在一起，還會比男星高，志玲姐姐為了配合對方高度，常會半蹲、微彎腰，因此被封「禮貌腿」，就算是與粉絲互動也是如此，暖心有禮的舉動，也讓林志玲被讚是真女神。
歌神張學友日前來台舉辦巡演，歌神連唱多場沒喊累，不僅高規格演出大獲好評，張學友與藝人合照時，他總是展現親切笑容，而張學友凌晨收工看到在酒店守候的粉絲，更展現天王風範，逐一親民握手，相當親切。
趙又廷以古裝劇處女秀《三十三里桃花開》在大陸紅透半邊天，「整容級」演技大獲好評，趙又廷走到哪都有大群粉絲追星，盛況更是擠爆機場，而趙又廷面對粉絲追星、瘋狂爭相送禮，他則是態度親切，不斷揮手、鞠躬，謙遜態度大獲好評。
儘管趙又廷曾坦言，爆紅讓他有點不習慣，讓原本隨興的他，不得不隨時注意形象，不過趙又廷也呼籲粉絲，不要送他禮物、到機場要守秩序，男神貼心叮嚀被讚爆。
(專題報導)
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