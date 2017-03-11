這些女星感情路上跌大跤 反與閨密擦出愛火？
Selina去年與阿中離婚後，雖然新的護花使者仍未現身，不過卻爆出與新升任的經紀人余捷走得近，而且外型酷似男生的她，不僅包辦Selina公私事，個性也相當疼Selina，外界看起來就像呵護女友一般，難免讓外界多做聯想，其實過往許多女藝人在感情受挫後，在尋求慰藉下跟閨密過從甚密，也屢被傳出同性情誼。
賈靜雯與前夫孫志浩婚姻生變後，與閨密「孔孔」傳出同性戀情，兩人在2009年就往來密切，在與孫志浩簽字離婚後，更被爆出與孔孔在中國同居，兩人更在生日趴不顧旁人擁吻，疑似藉此「公開戀情」，甚至被直擊孔孔開著百萬名車賈靜雯逛街血拚，對於此段關係傳出孫志浩相當介意，雖淡淡表示「這已經不是新聞了，祝福她們」，但據悉內心是相當受傷，不過此關係在賈靜雯與修杰楷戀情曝光後，卻是黯淡劃下句點，雖然狠狠傷了孔孔的心，但她仍大器獻上祝福「她做任何事我都永遠支持」。
「前天王嫂」熊黛林去年九月與和老公郭可頌註冊結婚，兩人戀情修得正果受到眾人祝福，不過當年結束與郭富城七年戀情時，飽受情傷的熊黛林大受打擊，不僅傳出對男人失去信心，甚至和助手經常流連女同性戀酒吧，還被爆料出席女同志派對，而且相當沉浸在當時氛圍，甚至前往上海出席活動時，被拍到與名女性共進晚餐，兩人餐畢時更難掩離別之情，還情不自禁攬腰道別，互動相當親暱，不過隨著熊黛林晉升為幸福人妻後，這段往事也逐漸被淡忘。
相較上述兩位女藝人，鄭宜農的情況算是比較特殊，她與「滅火器樂團」主唱楊大正前年一月宣布離婚，主要是在臉書宣布出櫃，她坦承從小對於性向就很模糊，更宣稱「喜歡過一些很棒的靈魂，但對於相遇的異性，始終在身體這關宣告失敗」，最後主在前夫楊大正及親友支持下，選擇公開自己性向，也讓這段婚姻劃下句點，雖然至今仍維持友好情誼，不過有消息指出，楊大正在離婚前就已將女友帶回家住，過著三人同居生活，有鑑於這段「不尋常」的關係，更加速其決定出櫃的決心，但也有一說指出，她早已和閨蜜「大象體操」貝斯手張凱婷走得近，無奈戀情見光後無疾而終，不過現今傳出身邊有新的「護花使者」出現，也獲得周遭親友祝福。
(專題報導)
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