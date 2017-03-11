球星毛加恩轉行差太多 田路路、馮光榮早就開始做這行！

明星或運動員都有職涯黃金期，因此「二轉」也是人生考量之一。(中時資料照片)

無論明星或是運動員，其實大部分都有職涯黃金期，因此「二轉」勢必成為人生中必須考量的一個階段，這也是為何歌壇、綜藝或影壇，常聽見公眾人物在演藝事業之外，積極投資的理由，算是為自己準備「退休生活」，34歲前籃球國手毛加恩，2年前因膝蓋受傷而提早退休，沒想到之後的規劃竟跟運動完全無關，他轉戰賣房子，落差相當大，而不只有他，其實演藝圈不少明星，都看中房地產潛力，早早轉行！

毛加恩因大學念土木工程而對房子相當有興趣，退休後轉戰璞園建築團隊賣房子。(中時資料照片)

前國手毛加恩退休後，因為大學念土木工程的關係，對房子一直相當有興趣，因此之後轉戰璞園建築團隊，投入房地產買賣事業，而從小在德州長大的他，3年前看準了當地房地產好時機，以180萬價格便宜買到學區2層樓的房子，出租一個月可得3萬元，投資報酬率相當好，更加添他的信心，今年初毛加恩在台灣置產，為房貸跟未來努力工作中。

毛加恩5年來存了600萬頭期款，於年初買下50坪、4500萬元的內湖新家，現在每個月房貸要付15萬，然他身兼4份差，除了賣房子外，也投資Twinkeyz Tacos墨西哥料理餐廳，還當高雄聖徒籃球隊的領隊，也從事演藝工作，以出席時尚活動為主，年收高達200萬，雖扣掉房貸生活仍不輕鬆，但築夢踏實。

資深藝人田路路帶著女兒一起投入房仲業，高知名度跟親和力，讓她們表現亮眼。(中時資料照片)

中、美混血的田路路，年輕時美得相當有自己的特色，她12歲參加《五燈獎》選秀節目出道，不僅能唱歌，還能演戲、上節目做效果，也就是俗稱的三棲全能型藝人，在當年秀場時代紅極一時，也累績了絕佳的知名度，然田路路情路並不順遂，當年未婚生女，女兒一度歸經紀人前夫撫養，20年後才母女重逢，田路路曾經嫁到日本，但離婚收場，之後跟女兒一同生活。

當了大半輩子明星，田路路不免也開始規劃生活，相依為命的母女倆，早在2000年便一同投入房仲業，因為過去女兒常陪她一起上節目，在鄉親眼中其實也是小明星，母女倆便運用高知名度，加上親和力與開朗的性格，因此對於房仲工作適應力絕佳，業務能力相當好，拜訪時總能很快地跟住戶打成一片，母女倆一起工作展現高度默契，在這行如魚得水，表現亮眼。

瓊瑤小生馮光榮6年前坦承沒通告而轉換跑道，不惜從房仲業基層做起。(中時資料照片)

拍過《水雲間》、《梅花三弄之梅花烙》，曾是瓊瑤戲招牌小生的馮光榮，入行20餘年，中年後星路跟感情路都走得不順遂，他和馬妞的那段夫妻情讓人印象深刻，之後再婚也沒能持續，育有一女但仍離婚收場，他曾有段時間沒出現在螢光幕前，原來是轉行做了房仲。

曾貴為瓊瑤旗下夯小生的馮光榮，2010年被發現在中和一帶賣房子，且不怕從基層拚起，親力親為發傳單，還騎機車帶客戶看房子，當時他也大方坦承轉換跑道，稱半年沒有通告，不能這樣坐以待斃，因此坦然面對，也稱自己懂得拋下藝人光環，從底薪2萬元做起，盼靠著當房仲從新站起來，近年他重返戲劇圈，也上電視跑通告。

(專題報導)