防老化新招！研究：紅酒有助大腦「凍齡」

紅酒除美味，適時飲用對健康也是有好處的。（達志影像／shutterstock提供）

對喜愛美食的人而言，大餐前後如能搭配美酒，更有fu也更開胃！而吃紅肉食，來杯「紅酒」更自然也不過了，除正餐享用紅酒外，有些人也喜歡睡前小酌！紅酒除美味，對健康也是有好處的。據美國最新研究指出，紅酒裡含有的「白藜蘆醇」（resveratrol）有助大腦保持年輕。

醫療科技進步，人們壽命普遍延長，然長壽也要好的身體健康維持，除行走自然，大腦維持活力、記憶力不衰退也是重點，這時「食療」和「運動」都是增進健康的不二法門。《Medical News Today》報導，據美國維吉尼亞理工大學-加利永醫藥研究學院（Virginia Tech Carilion Research Institute）最新醫學研究指出，適時飲用紅酒有助大腦保持年輕。

研究人員以老鼠做為受試者，將牠們分為2組，其中一組的老鼠從1歲開始餵食1年的「白藜蘆醇」，另一組則按照一般正常飲食。研究發現，有餵食「白藜蘆醇」的實驗鼠到2歲時，相對於另一組而言，其大腦的神經肌肉接頭（neuromuscular junction ）更為年輕。

照理來說，一般老鼠壽命約為24個月，因此研究人員所挑選的實驗鼠多以中高齡了，而有餵食「白藜蘆醇」的老鼠其大腦更有活力，這也證實紅酒中的「白藜蘆醇」有助保護腦內的神經肌肉接頭，有延緩大腦老化功效。

事實上，紅酒裡含有大量的「白藜蘆醇」成份，除具有抗氧化效果外，據過往研究證實，可抑制癌細胞增生、改善高血壓和防止動脈硬化。另適時飲用紅酒，還能改善血液循環，舒緩睫狀肌，提升人體眼睛對焦功能。

一般說來，「白藜蘆醇」多含在葡萄、藍莓和桑椹的果皮中，而紅葡萄通常比白葡萄含有更多的「白藜蘆醇」。本研究刊登於《老年病學期刊：生物與醫藥科學》（The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences）。

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(中時電子報)