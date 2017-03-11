壓力大？這些男星都找上性愛按摩

嚴泰雄買春的新聞鬧得沸沸揚揚。（圖／達志影像）

藝人工作忙，每個人紓壓方式不同，不過各國男星卻都不約而同有相同喜好，正是都會尋求五光十色的溫柔鄉，有的藝人私下召妓、有的則會到隱密的情色按摩場紓壓，但粉絲對此態度大不同，有人認為男星應該注重形象、但也有粉絲認為藝人自己花錢消除疲態沒有問題。

休葛蘭早年嫖妓的新聞讓他名聲受到影響。（圖／達志影像）

過去曾經因為召妓鬧得滿城風雨的，莫過於現在已經邁入中年的休葛蘭，他1995年6月在洛杉磯紅燈區召妓，因為兩人在車上「辦事」，沒想到被警方逮個正著，他還因此登上各大媒體版面，甚至讓休葛蘭一度沉潛，但當時替他服務的妓女還「一戰成名」！

另外，韓國男星嚴泰雄，先前被按摩小姐指控性侵，讓他聲望大跌，但經過警方調查後，雖排除他性侵嫌疑，但他因涉嫌買春也被判罰款。只是嚴泰雄在節目《我的超人老爸》上的表現是個好爸爸、好父親，沒想到卻捲入買春、性醜聞，連老婆都為此大受影響流產，他也透過公司表示「對不起家人」，強調會反省向家人贖罪。

凱文哈里斯當時就是被拍到進出情色按摩店。（圖／達志影像）

至於小天后泰勒絲的前高富帥DJ男友凱文哈里斯，先前也被爆出入提供性服務的按摩店，讓泰勒絲當時大為光火，有傳當時凱文還向泰勒絲解釋是因為自己專屬的按摩師生病了才會找上門，但泰勒絲心死，雙方最後分手；不過凱文哈里斯事後也強調這一切都是造謠，否認找情色按摩。

而近來日本傑尼斯男星、「SixTONES」成員京本大我也被爆出入情色按摩，更還伸鹹豬手猥褻女按摩師，讓他名聲受到影響。就連另一位傑尼斯成員有岡大貴也被日本週刊爆料會固定上情色按摩消除壓力，但他就相當低調，「被服務」時還會用毛巾蒙著臉，就怕被認出。

(專題報導)