星期人物》王祖賢和齊秦的那段年少愛情

《芳草碧連天》不少場景都在台製廠所在地彰化和附近的雲林、南投取景，王祖賢(左)和齊秦(右)當年從戲裡到戲外都談起戀愛。(圖/倪有純提供翻拍)

雖然退出演藝圈已經13年，因演出「倩女幽魂」大紅的王祖賢，她的一舉一動仍被世人緊密關注。當年20歲的漂亮寶貝，現在依然清靈美麗嗎？她有整型嗎？...諸多揣測多年來圍繞她的身邊，一直到去年，王祖賢的父親過世，回國奔喪素顏的她依然逃不過媒體追逐。而她一生的戀情最讓人難忘的，還是和齊秦那段從20歲談到快40歲的戀情，這段情是如何開始的？資深影劇記者倪有純的《跟巨星散步》一書中，有不少精彩獨家內容和畫面。

20歲的王祖賢(左)雖然之前傳出多次緋聞，但和齊秦(右)這一段卻是第一次認真公開戀情。(圖/倪有純提供翻拍)

＠台製歲月 見證王齊戀情

王祖賢和齊秦那段年少戀情，30年前在台灣第一家製片公司台製廠內發生。當時兩人首次合作拍攝《芳草碧連天》就擦出愛的火花。那一年，王祖賢才20歲，齊秦也不過大她7歲，這時的王祖賢已經因拍電影走入港台演藝圈，齊秦則是歌先紅，才接拍第一部電影就擔任男主角。

這部戲是台製廠和金格合拍，多半的拍攝場景都在彰化台製廠所在地和附近的雲林、南投等鄉間，因為整部戲都在中部拍攝，朝夕相處的小倆口，戲裡戲外都認真的談起戀愛，這部戲的每個場景和角落，都有他們相戀的記憶。台製廠將在五月推出紀錄片《台影歲月》，影片內就有當年王祖賢和齊秦的年輕身影，時空雖己改變一切，但當年的青春燦爛卻仍留在影片中。其實，早在拍《芳草碧連天》前，王祖賢就已愛上齊秦的歌，合拍電影又愛上他的人。

拍攝《芳草碧連天》這部戲時，王祖賢才20歲，這張是她難得的清涼性感照片。(翻拍倪有純《跟巨星散步》書中照片)

@齊秦的歌聲 打動了祖賢妹妹的心

倪有純在《跟巨星散步》書中，就曾紀錄當年採訪王祖賢的故事。「王祖賢、齊秦有段不為人知的小祕密－在王祖賢迷上籃球的年齡時，就喜歡關起門對著鏡子唱歌、跳舞，歌星齊秦創作上的才華，觸動她的音樂情緣，兩人合拍《芳草碧連天》尚未開演，王祖賢對齊秦已經以師者相稱，兩人以吉它伴奏，彈唱情歌。歌聲蕩漾在小賢的臉上。她笑了，第一次在生命中，感覺到音樂交融著生命，與被異性全心全意的關愛。」

齊秦即興創作的才華，深深觸動小賢，兩人有緣相遇、相知，齊秦慨諾要為喜歡唱歌的小賢譜一曲，小賢也努力開口學唱，希望有朝一日，能把閨房獨享的歌聲，獻給影迷大眾。

不過這一段戀情，王媽媽並不看好，她想小孩子嘛，不會認真的。

@不被看好的戀情 在兩地相隔分分合合

直到小賢和齊秦即使分隔香港、台灣兩地仍電話不斷，王媽媽這才慌了，原來小賢玩真的！兩人的戀情，一開始時和一般影星一樣，為顧及彼此的影迷而躲躲閃閃的。王祖賢的個性，向來以不得罪人為原則，她不擅於拒絕別人，但她對自己認為是對的，就擇善固執，不希望別人干涉自己。她第一次找到自己的愛，第一次知道愛是什麼，於是不管媽媽怎麼說，她做自已喜歡做的。

王祖賢和齊秦這對銀色戀人分分合合，人生如戲戲如人生。(左圖/本報系資料照片 連震黎攝)(右圖為1998年的第九屆金曲獎頒獎典禮，齊秦(左)偕同王祖賢(右)出席，堪稱當屆最亮焦點。圖/本報系資料照片 楊約翰攝)

王祖賢和齊秦的愛情終於感動了王媽媽，兩人也就把戀愛公開化。跟著齊秦到小賢的地盤～春港發展唱片，兩人似乎越走越近。但當年兩人都很忙，小賢一年拍15部戲，齊秦代理ＥＭＩ唱片台灣部份，兩人常抱著電話港、台吵架，一吵就一、二個小時，發現沒時間約會，是個暫時解決不了的問題，也就「暫時」決定分手。

王齊兩人的戀情，從台灣到香港，分合至少兩次，2003年正式分手後，王祖賢移民加拿大，從此退出影劇圈，過著自已最愛的幽靜生活。

有關王祖賢和齊秦戀情，更多內容可看《跟巨星散步》這本書。

王祖賢在《倩女幽魂》中的扮相，是影迷永難忘懷的美好身影。(圖/本報系資料照片)

ＢＯＸ：王祖賢小檔案

出生：1967年1月31日，生於台灣台北市，安徽省舒城人，現年50歲。

身高/體重：172公分、52公斤

學歷：就讀臺北國光藝校時被發掘。

經歷：1984年在台灣出道，隨後至香港發展。演藝事業在台灣、香港、日本、韓國、大陸以及亞洲各地都有不錯的成績，演出作品頗多，處女作是1984的《今年的湖畔會很冷》，最紅電影是1987年《倩女幽魂》系列，紅極一時。王祖賢原居住於臺北天母，息影後於2004年起定居溫哥華。

家庭：爸爸王耀煌為籃球國手、哥哥弟弟。未婚。

運動：打籃球。

(中時電子報)