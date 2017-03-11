《兩岸星期人物》 兩會焦點 陸外交「鐵娘子」傅瑩

現任大陸全國人大外事委員會主委兼發言人的傅瑩。（圖/新華社）

提到大陸知名的女性外交官，多數人都會聯想到，現任全國人大外事委員會主委的傅瑩。出生於內蒙古呼和浩特的她，可說是當前大陸政壇上最具名望和實際經驗的女性外交官。過去在外交場合的強勢發言與作風，也讓大陸網友封她為「鐵娘子」。本文將帶大家一睹傅瑩精彩的外交人生。

現年64歲的傅瑩，蒙古族，1953年出生於內蒙古呼和浩特，父親阿民，官拜內蒙古軍區宣傳部副部長。1973年進入北京外國語學院英語系就讀，並選擇法語和羅馬尼亞語為輔修。1977年畢業後，選入外交部工作，首次外派就派往駐羅馬尼亞大使館，在當地駐紮4年，1985年獲派至英國肯特大學進修，取得國際關係碩士。此後在外交部內屢獲提拔，曾多次擔任包含鄧小平、楊尚昆、江澤民、李鵬等中共高階領導人的翻譯，並於1998年首次以大使銜外放菲律賓，也讓她成為先前中菲南海議題的協調特使之一。

2007年外放為大陸駐英大使時，傅瑩（圖車內右）與丈夫郝時遠（圖車內左）搭乘皇室馬車前往白金漢宮晉見英女王。（圖/新華社）

英國前首相「鐵娘子」柴契爾夫人（圖右）訪中國與鄧小平（圖左）見面，兩名翻譯中的一位就是傅瑩（圖後排右）。（圖/中國青年報）

卸下駐菲大使職務後，傅瑩返國接掌大陸外交部亞洲司，成為該司成立後第二名女性司長。任職期間從中斡旋與東盟（ASEAN）關係和推動朝鮮半島六方會談，2004至2009年期間，再度外放為駐澳洲及英國大使，除了強化大陸與澳洲的雙邊關係，並曾在2008年因北京奧運聖火傳遞在英受阻，時任大使的她，更撰文投書《每日電訊報》（The Daily Telegraph）批評西方媒體企圖把中國「妖魔化」。2009年返國升任外交部副部長，並於2013年獲人大委員長張德江提拔，轉任全國人大外事委員會主任委員兼發言人至今。

駐英期間，傅瑩（圖左）與柴契爾夫人（圖右）在英國香港協會午宴上會面。（圖/中新社）

2014年訪問新加坡，傅瑩（圖左）於星國總理府與李顯龍（圖右）會面。（圖/新華社）

傅瑩的背景與資歷，相當符合大陸用才的一種概念：「無知少女」。此處的「無知少女」並非貶抑詞，而是特指四種群體，無—無黨派，也包括民主黨派，泛指非中共黨員的黨外人士；知—高級知識分子；少—少數民族；女—女性，只要該名官員符合這四項中的兩項及以上，多半能獲得提拔或仕途順遂，然而，擁有英國名校學位、又是蒙古族女性外交官的傅瑩，除無黨派不符，四項標準得其三，再加上她豐富的外交閱歷，讓她被視為另一位大陸外交界的明星。

對外強悍的傅瑩，私下其實有一個幸福的家庭，連理多年的丈夫郝時遠，是現任的中國社科院民族與人類學所所長。郝時遠曾對在專訪時這麼評價傅瑩，他認為，「傅瑩一直很溫柔，很顧家，也很有女人味。平時在家，我們都不願再談工作，有空的時候，也和一般家庭一樣，大家看看電視、下廚、做家事，別把我們想的太神秘。」然而，隨著傅瑩在人大的任期將屆滿，外界都在猜測，這位受到許多中外記者喜愛且印象深刻的女發言人，下一步將何去何從。但無論她是退休或轉調，傅瑩都讓外界看見，在仍以男性為主中國官場內，有著一股不一樣的女性力量與聲音。

(中時電子報)