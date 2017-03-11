直升機墜毀伊斯坦堡郊區公路 7人全罹難

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地方官員表示，搭載土耳其伊薩奇巴希集團（Eczabicasi）主管和4名俄羅斯人的1架直升機今天墜毀在伊斯坦堡（Istanbul）偏遠郊區公路，機上7人全部罹難。

那架塞考斯基S-76型（Sikorsky S-76）直升機自伊斯坦堡阿塔圖克（Ataturk）機場起飛後不久就失事，墜毀在公路上。媒體稍早前報導稱，直升機撞上電視塔後墜毀，但地區首長告訴記者，無法證實這項說法。

伊薩奇巴希集團董事長伊薩奇巴希（Bulent Eczacibasi）和伊斯坦堡省長先前表示，機上7人當中有5人罹難。

但NTV電視台等媒體引述伊斯坦堡市長托普巴什（Kadir Topbas）表示，機上5名乘客和2名機員悉數罹難。

直升機墜毀在郊區公路，地面上無人員受傷。1060310

(中央社)