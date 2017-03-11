美智庫建議陸 恢復與台官方對話

美國智庫外交政策全國委員會（NCAFP）發布與中國現代國際關係研究院會談的摘要報告，與會美方代表建議，北京應考慮恢復與台灣的官方溝通。

NCAFP總部位於紐約，常扮演外交任務上二軌對話機制的角色，專研美國外交政策，也常來往於兩岸間。

NCAFP於2月27日與北京的中國現代國際關係研究院舉行座談，3月8日公布會談摘要，摘要由與談的前國務院亞太經濟合作會議（APEC）資深官員王曉岷撰寫，他曾派駐美國在台協會（AIT）台北辦事處與美國駐北京大使館。

摘要以「美方代表」及「中方代表」撰寫相關人士談話，美方代表指出，儘管輿論多關注美國總統川普上任前與台灣的總統蔡英文通話以及他曾推文質疑美國的「一中政策」，但事實上，自蔡總統去年5月上任以來，兩岸關係的情況其實「相當好」。

美方代表認為，蔡總統已明白指出，「英川通話」不代表美國或台灣試圖改變現狀；美方代表還說，北京持續施壓台灣，只會讓更多台灣民眾反對統一，支持獨立，也削弱對國民黨的支持。

美方代表建議，北京要考慮恢復與台灣的官方溝通，採取措施、強化軟實力，才能贏得台灣民心。

曾訪問台灣的陸方代表則透露，有部分國民黨人士告訴他，民進黨政府拒絕接受「九二共識」，北京不應獎勵民進黨政府。

陸方代表指出，美國應在說服蔡總統改善與北京關係上做得更多，這位陸方代表也猜測，川普最終可能決定不會完全執行目前對台軍售協議，也不派駐陸戰隊進駐AIT台北辦事處。

還有陸方代表指出，在兩岸議題上，美、中目標有根本差異，美國支持和平解決，中國是要和平統一，不接受事實獨立的現狀。

陸方代表說，認知到美、中間的差異，中國不能靠美國，必須自己掌握，即使在前總統馬英九主政時，北京也無法贏得台灣民心，大陸別無選擇，只能堅持立場；但也有陸方代表承認，兩岸對九二共識表述不同，但雙方都是基於「一中原則」。

這次與談的美方代表除王曉岷外，還有NCAFP會長狄卡洛（Rosemary DiCarlo）、前國務院亞太副助卿李維亞（Evans J.R. Revere）；中方代表則由中國現代國際關係研究院院長季志業領軍。1060310

(中央社)