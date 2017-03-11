全英公開賽》戴資穎殺退辛度 闖女單4強

戴資穎在全英公開賽闖入女單4強。（badminton photo提供）

世界球后戴資穎9日在全英羽球公開賽8強戰對上印度好手辛度，辛度去年在里約奧運擊敗小戴，最後摘下銀牌，不過她生涯對陣小戴依然是敗多勝少。11日凌晨的8強戰，戴資穎再次以21-14、21-10擊敗辛度，闖進4強。

開賽不久戴資穎就陷入5-9落後，但她很快就追到10-10平手，接著拉出一波8-3的攻勢搶下首局。第2局戴資穎愈打愈順，漂亮的切球打得辛度手忙腳亂，並且一路領先到最後，沒有給辛度扳平的機會。戴資穎與辛度交手的成績也成為6勝3敗，繼續保持優勢。

(中時電子報)