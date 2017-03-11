美2月就業持續強勁 Fed升息機率增
美國勞工部今天公布2月就業持續強勁，其中製造、健康照護、礦業和建築業都出現新增就業機會。
這項結果讓原本外界已高度預期聯邦準備理事會（Fed）下週升息的機率更加提高。
根據新出爐數據，美國2月淨新增23萬5000個工作機會，超過分析師預期，相較1月新增的23萬8000個工作機會。
美國2月失業率下滑0.1個百分點至4.7%，待業人口為750萬人。
聯準會本月稍早已強烈暗示將可能調高利率。美國近幾個月來創造就業、失業率和通貨膨脹全都接近聯準會目標。
此外，2月勞工薪資也增加，平均時薪增加6美分或0.2%，達到26.09美元，1月時薪增加5美分。
平均週薪達897.50美元，較去年同期增長2.5%。
白宮國家經濟會議首長寇恩（Gary Cohn）讚許這項最新就業報告為「一項完美數字」，且為川普政府創造就業機會的徵兆。
然而，經濟政策研究所（Economic Policy Institute）資深經濟家古爾德（Elise Gould）則說，這項就業數據其實是延續「川普接任總統許久以前」的趨勢。
華爾街股市對2月亮麗的就業報告表示歡迎。根據彭博數據，台北時間11日凌晨1時32分，道瓊工業指數上漲0.11%，報20881.76點；標準普爾500指數上漲0.24%，報2370.55點；那斯達克指數上漲0.26%，報5854.125點。（譯者：中央徐睿承）1060311
(中央社)
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