不信二氧化碳致暖化 美環保局長被嗆下台
美國總統川普經常語出驚人，他的內閣成員也不遑多讓，新上任的環保局長普魯特（Scott Pruitt）接受美國媒體訪問時表示，表示全球氣候變遷的原因和人類活動的關係很難判定，不認同二氧化碳是全球暖化的主因。但二氧化碳導致全球暖化，多年以來已是科學界的共識，他的言論隨即引起科學界的不滿，要求他下台。
普魯特在9日接電視台採訪時表示：「很難去精準測量人類活動對全球暖化的關係，溫室氣體對氣候影響的程度也有巨大爭議，所以我不同意二氧化碳是造成全球暖化的主因」。他也說，目前還需要科學家進一步的研究來確定碳排放對全球暖化的影響程度，更斥責氣候變化的《巴黎協定》是一份「糟糕的協定」。
前環保局長麥卡錫（Gina McCarthy）更反駁：「科學基於經驗證據，而不是個人信念」。
川普在環保政策上也曾嗆聲全球暖化是「中國的陰謀論」，只是用來降低美國製造業的競爭力，所以他指派的環保局長普魯特也是出名的氣候變化懷疑論者，過亦曾堅決反對奧巴馬政府的氣候政策，多次阻止環境保護局的規例生效，這兩個人的組合恐怕是許多環保人士的惡夢。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。