不信二氧化碳致暖化 美環保局長被嗆下台

上任的環保局長普魯特（Scott Pruitt）接受美國媒體訪問時表示，表示全球氣候變遷的原因和人類活動的關係很難判定，不認同二氧化碳是全球暖化的主因。(圖片取自美聯社)

美國總統川普經常語出驚人，他的內閣成員也不遑多讓，新上任的環保局長普魯特（Scott Pruitt）接受美國媒體訪問時表示，表示全球氣候變遷的原因和人類活動的關係很難判定，不認同二氧化碳是全球暖化的主因。但二氧化碳導致全球暖化，多年以來已是科學界的共識，他的言論隨即引起科學界的不滿，要求他下台。

普魯特在9日接電視台採訪時表示：「很難去精準測量人類活動對全球暖化的關係，溫室氣體對氣候影響的程度也有巨大爭議，所以我不同意二氧化碳是造成全球暖化的主因」。他也說，目前還需要科學家進一步的研究來確定碳排放對全球暖化的影響程度，更斥責氣候變化的《巴黎協定》是一份「糟糕的協定」。

前環保局長麥卡錫（Gina McCarthy）更反駁：「科學基於經驗證據，而不是個人信念」。

川普在環保政策上也曾嗆聲全球暖化是「中國的陰謀論」，只是用來降低美國製造業的競爭力，所以他指派的環保局長普魯特也是出名的氣候變化懷疑論者，過亦曾堅決反對奧巴馬政府的氣候政策，多次阻止環境保護局的規例生效，這兩個人的組合恐怕是許多環保人士的惡夢。

(中時電子報)