麥迪遜之橋作者華勒過世 享壽77歲

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暢銷浪漫小說「麥迪遜之橋」（The Bridges of Madison County）作者華勒（Robert James Waller）的文學代理商今天指出，華勒已經過世，享壽77歲。

紐約文學代理商Aaron M. Priest Literary Agency的貝爾福特（Matt Belford）說，華勒今早在德州的家中過世，至於過世原因則不清楚。

華勒這部1992年的小說敘述1名愛阿華州的家庭主婦和1名攝影師短暫、甜中帶苦的浪漫相遇。這部小說在1995年搬上大螢幕，由克林伊斯威特（Clint Eastwood）和梅莉史翠普（Meryl Streep）飾演男女主角，並於2014年由百老匯音樂劇詮釋。

「麥迪遜之橋」共有40國語言版本，熱銷5000萬本左右。（譯者：中央社徐睿承）1060311

(中央社)