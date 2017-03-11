WBC》王建民、王維中只列預備軍 吳志揚嘆好投手不夠

經典賽中華隊8日晚間對上荷蘭，4局下換上中繼投手江少慶。(中央社資料照)

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中華隊於經典賽失利之後，徵召不順的問題再度被檢討。眼看以色列、義大利全隊滿滿的旅美選手，中職會長吳志揚10日說：「好的投手太快去國外發展，然後在徵召上面不太順利，我覺得主要戰力差，是差在這一塊。」

這次Lamigo桃猿表態不支援經典賽，吳志揚表示聯盟本來就不能強制球團或球員加入國家隊。事實上，前幾屆美國隊也面臨球員拒絕徵召的問題，特別是容易受傷的大聯盟投手意願不高，運動家投手葛瑞本屆想出賽還被保險公司給擋下，甚至大聯盟出面交涉也被保險公司打槍。去年狀況不佳的陳偉殷亦是以備戰春訓為由沒有參加，痛失王牌投手的馬林魚本季確實很需要殷仔的戰力。

國家隊仰仗的王建民、王維中、陳品學等人雖然名列10人投手預備名單，但都還沒來得及亮相。10投名單是美國為了爭取大聯盟強投入隊的新方案，允許球隊每輪晉級後補進兩名預備投手，中華隊得在首輪過關才有機會看見他們，問題在於，中華隊上屆打進次輪是多虧了王建民對澳洲的6局好投；如今預賽名單裡的旅美投手只有江少慶1人，要闖過首輪的難度自然大增。

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就連地主韓國隊也陷入徵召困境，因此本屆賽前被日媒稱為「史上最弱韓國隊」與「史上最弱中華隊」，果然兩隊預賽皆連吞2敗，最後從晉級戰改打保級戰。反觀以色列，全隊只有2人是以色列國民，其餘全是從美國找回來的猶太人後裔或姻親，他們不懂希伯來文也沒有猶太信仰，戰力卻不同凡響。

被視為D組最弱小的義大利隊，本屆在打敗墨西哥之後，成為每一屆經典賽至少都搶下1勝的球隊。他們陣中有些人甚至算不上是「旅美球員」，而是只會講英語的義大利後裔，但是他們連續4屆都能為「祖國」爭光。

優秀球員選擇旅外發展本來是天經地義的事，除了美國以外都是如此。即使像日本這種本土球員實力很雄厚的國家，國際賽時也會盡可能尋求外援。因此問題始終出在徵召方面，缺乏好球員，比賽就難以吸引棒球迷注意，這也是經典賽最令人頭痛的問題。

(中時電子報)