MLB》陳偉殷先發3局 飆3K卻挨雙轟

陳偉殷熱身賽對戰雙城，被敲兩支全壘打。(美聯社資料照)

陳偉殷11日凌晨在熱身賽先發對戰雙城，這次投完3局才退場休息，雖然飆出3次三振，卻挨了兩發陽春炮，總計被敲4安失掉2分，容易挨轟的老毛病再度浮現，還投出比較少見的1次四壞球。殷仔退場時馬林魚1-2落後。

雙城隊韓籍一壘手朴炳鎬擔任先發第4棒，首打席遭陳偉殷三振。雖然首局就被攻佔一二壘，陳偉殷以連續三振化解危機，不過第2局就挨了萊恩墨菲1轟，第3局碰到朴炳鎬又挨了第2轟。馬林魚鈴木一朗擔任指定打擊，首打席就敲安。

總計陳偉殷春訓至今先發3場共投6局，被敲5支安打、失2分，自責分率成為3.00。

(中時電子報)