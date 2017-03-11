美軍將持續在南韓部署薩德反導系統

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偏離南韓總統朴槿惠（Park Geun-Hye）遭彈劾成立的國內政治危機議題，美國軍方今天指出，將持續運交薩德反導系統（THAAD）零組件至南韓。

路透社報導，美國國防部發言人戴維斯（Jeff Davis）上校表示，「領導人隨著時間推移而變動，這不是新的消息。」

「我方與南韓已達成協議，這是他們需要的能力... 這是軍事所需。協議已經達成，我方維持承諾運交（THAAD）。」（譯者：中央社徐睿承）1060311

(中央社)