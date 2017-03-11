怎會這樣？研究：矮子禿頭機率高

德國最新研究發現，身高較矮的男性，禿頭的機率較高！(圖片取自達志影像)

矮小的男性注意了！恐怕又有一件事會讓你心碎了！德國最新研究發現，身高較矮的男性，禿頭的機率較高！

波昂大學（University of Bonn）的研究人員，分別調查1萬1千名有早禿現象的男性和1萬2名沒有禿頭的男性，從數據發現身高較矮的男性掉髮的機率似乎較高。相關研究已刊登在「自然通訊」（Nature Communications）。

教授海爾曼海姆巴赫（Stefanie Heilmann-Heimbach）表示：「我們的數據顯示，造成禿頭的基因，有一部分通常會與較矮的身高有關。」

另外，海爾曼海姆巴赫表示，研究人員識別出63種「增加早禿風險」的基因變異。發現雄性禿的男性在統計上較容易罹患心臟疾病與前列腺癌，但增加的機率有限。決定人類身高的部分基因、減肥、青春期提前也與男性掉髮有關。

(中時電子報)