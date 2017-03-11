川普邀巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯訪美

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巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）的發言人今天指出，美國總統川普邀請阿巴斯赴白宮訪問。

阿巴斯的發言人魯代納（Nabil Abu Rdainah）在兩位領袖通過電話後表示，「川普總統邀請阿巴斯最近到白宮訪問。」（譯者：中央社徐睿承）1060311

(中央社)