MLB》慘! 切除1睪丸後 貝提斯仍須化療

洛磯隊投手貝提斯睪丸癌擴散，必須接受化療。(美聯社資料照)

洛磯隊先發投手貝提斯又傳來不幸的消息，去年11月他因睪丸癌開刀，被摘除了1顆睪丸，醫生診斷他可以重返球場。然而經過上周的例行血液檢查，意外發現貝提斯沒有痊癒，且癌細胞已開始擴散，必須離隊接受化療。

27歲的貝提斯上季投出14勝8敗的生涯最佳成績，是洛磯隊的勝投王。「這很不幸，簡直糟透了。」這個結果令貝提斯很洩氣，所幸醫生預估他仍有9成的機率康復，他的第一個孩子即將出生，他盼望自己在今年賽季可以回歸。

(中時電子報)